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"Türkiye'nin kalbimde önemli bir yeri var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron: - "Türkiye'nin kalbimde önemli bir yeri var"

DOHA (AA) - Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron,Türkiye'nin, kalbinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Barron, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, parlamento çalışmalarında uluslararası düzeyde iş birliğini ilerletme konusu ele alındı.

Barron, "Türkiye'nin kalbimde önemli bir yeri var" diyerek, Ankara’nın, Birlik başkanlığına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop da görüşmede, Türkiye'nin, özellikle terörle mücadelede yaşadığı deneyimleri, katkıda bulunması için çeşitli ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dün başlayan PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2 bin 200 kişi katılıyor. Genel kurul 10 Nisan'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doha Şentop

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