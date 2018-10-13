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"Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine destek sağlamaya devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek bugüne kadar engelleri nasıl aşmışsak bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine destek sağlamaya devam edeceğiz" - "16 yıllık sürece baktığımızda çok büyük badireler atlattığımızı hepimiz biliyoruz, çünkü birlikte yaşadık"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek bugüne kadar engelleri nasıl aşmışsak bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bozyazı ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde düzenlenen "Bereketli Kazanç Yılı Hal Sezonu Açılışı"nda yaptığı konuşmada, üreticilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticarete katkı sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Elvan, "16 yıllık sürece baktığımızda çok büyük badireler atlattığımızı hepimiz biliyoruz çünkü birlikte yaşadık. İnanılmaz sıkıntılar çektik, büyük engellerle karşı karşıya kaldık ama sizlerin güçlü desteğiyle milletimizin güçlü kararlılığı, direnciyle, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu milletin kararlı duruşunu tüm dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar yapıldığını söyleyen Elvan, şöyle devam etti:

"Biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek bugüne kadar engelleri nasıl aşmışsak bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine destek sağlamaya devam edeceğiz. Başından beri hep şunu söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Biz sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Asla efendiniz olmadık, bundan sonra da asla efendiniz olmamaya devam edeceğiz."

Elvan, tarıma sağlanan destekler, teknolojik alanda elde edilen gelişmelerin sektöre yansıtılmasıyla Türkiye'nin tarımsal üretim değeri açısından Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirtti.

- "Anamur ve Bozyazı'da tarım, seracılık çok gelişti"

Anamur ve Bozyazı'da yaklaşık 250 bin ton muz, 100 bin ton da çilek üretimi yapıldığını anlatan Elvan, sadece bu iki meyvenin üretiminden elde edilen cironun çok yüksek olduğuna dikkati çekti. Elvan, "Allah'a çok şükür iyi bir noktadayız. Biz seracılığa güçlü bir destek verdik. 5-10 yıl öncesine dönün ve bugüne bakın. Gerçekten Anamur ve Bozyazı'da tarım ve seracılığın çok geliştiğini, modern işletmelerin olduğunu ve verimlilik artışı sağladığımızı göreceksiniz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından açılışa gelen vatandaşlara kendi eliyle yemek ikram eden Elvan, daha sonra partisinin Anamur İlçe Başkanlığına gitti. Elvan, burada kendisini bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden seslenerek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, ilçedeki yatırımları anlattı.

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