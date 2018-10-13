MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek bugüne kadar engelleri nasıl aşmışsak bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bozyazı ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde düzenlenen "Bereketli Kazanç Yılı Hal Sezonu Açılışı"nda yaptığı konuşmada, üreticilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticarete katkı sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Elvan, "16 yıllık sürece baktığımızda çok büyük badireler atlattığımızı hepimiz biliyoruz çünkü birlikte yaşadık. İnanılmaz sıkıntılar çektik, büyük engellerle karşı karşıya kaldık ama sizlerin güçlü desteğiyle milletimizin güçlü kararlılığı, direnciyle, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu milletin kararlı duruşunu tüm dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar yapıldığını söyleyen Elvan, şöyle devam etti: