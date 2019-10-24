"Türkiye'nin kapılarının 4 milyon göçmen için Avrupa'ya açılmasını istemiyoruz"

Her ülkenin kendi ulusal çıkarını göz önünde bulundurmasının yasal bir durum olduğunu belirten Szijjarto, "Türkiye'nin kapılarının ek olarak 4 milyon göçmen için Avrupa'ya doğru açılmasını istemiyoruz. Çünkü bu, Avrupa'nın güvenliğini etkileyen bir durum yaratacaktır. Macaristan gibi küçük bir ülkenin bile bu doğrultuda değişiklikler yapabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, burada yaptığı konuşmada, kitlesel kaçak göç akışının terör riskini artırdığını söyledi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün temsil ettiği konferansa, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Macaristan, İtalya, Slovakya, Malta, Karadağ, Ukrayna, Ürdün ve Cezayir'den heyetler katıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen "Akdeniz Konferansı"na, uluslararası kuruluşlarının temsilcileriyle bazı ülkelerden üst düzey yetkililer katıldı.

TİRAN (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye'nin kapılarının ek olarak 4 milyon göçmen için Avrupa'ya doğru açılmasını istemiyoruz." dedi.

Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin, Kuzey Afrika bölgesinin istikrarı ve güvenliğiyle başladığını dile getirerek, Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar durumunun tüm Avrupa ülkelerinin güvenliği üzerinde doğrudan ve acil bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatmamasına değinen Szijjarto, AB'nin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını, bu zorlukların AB'nin kendi içine kapanmasına neden olduğunu, bunun da stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Szijjarto, Macaristan'ın Balkanlar'ın diğer kesimlerine doğru genişleme konusunda desteklerine devam edeceğine işaret ederek, "Çünkü bu bizim çıkarlarımız için en iyisidir ve umarım bu konuda ikiyüzlülük ve çifte standart olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortak sorumluluk ilkelerine dayanan Akdeniz ortaklığı oluşturmak istiyoruz"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Avrupa'ya yüzünü dönmüş Arnavutluk'un tarih, coğrafya ve ekonomi bakımından Akdeniz'den etkilendiğini söyledi.