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  4. Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması bekleniyor

Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması bekleniyor

04.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfi bulunduğu açıklamasının ardından bugün yeni bir doğal gaz keşfini duyurması bekleniyor.

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz bulunduğu açıklamasının ardından bugün de yeni bir doğal gaz keşfini açıklaması bekleniyor.

Bloomberg konuyu takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Zonguldak'ta Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit edildiğini açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında katıldığı TRT yayınında Cuma günü Zonguldak'ta, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası’nda yer alan arama kuyusu Amasra-1’de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında "müjde vereceğini" belirtmiş, "Oradan Kanuni Sondaj Gemisi’yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız" demişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı paylaşımda, saat 18.00'e işaret etti.

Türkiye, son yıllarda kıyılarında petrol ve gaz arama çalışmalarını hızlandırdı. Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile gerilime neden oldu. Türkiye Sakarya gaz sahasındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Burada açılması planlanan 30 kuyu ile 2026'dan itibaren yılda 15 milyar metreküp gaz üretileceği de tahmin ediliyor.

Ankara şu anda yılda tükettiği 50 milyar metreküp gazın neredeyse tamamını ithal ediyor. Yetkililer, yerli üretimin ülkenin gaz talebini yüzde 60 oranında artırarak 2030 yılına kadar yılda 80 milyar metreküpe çıkarmasını hedefliyor. Keşiflerin ayrıca Türkiye'nin daha ucuz gaz ithal etmesine hizmet etmesi amaçlanıyor.

DW,Reuters/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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