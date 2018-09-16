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"Türkiye'nin kararlılığı o insanları İdlib'de tutacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

İHH Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek: - "Şu anda İdlib halkının dünyaya seslerini duyurma dertleri var. Türkiye'nin de kararlılığıyla o insanlar inşallah o topraklarda kalacak ve biz de onları muhafaza edeceğiz" - "Türkiye olarak Suriye insanının güvenini boşa çıkarmayacağız. Onlar bize gece-gündüz dua ediyor. Orada Türk askerini görünce çok seviniyorlar, maneviyatları artıyor. 'Allah'tan sonra Türkiye var, bizi TSK koruyor' gözüyle bakıyorlar"

SAVAŞ GÜLER - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, "Şu anda İdlib halkının dünyaya seslerini duyurma dertleri var. Türkiye'nin de kararlılığıyla o insanlar inşallah o topraklarda kalacak ve biz de onları muhafaza edeceğiz." dedi.

Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in, Suriye'nin hemen her tarafından göç alan bir şehir haline geldiğini söyledi.

İdlib'in şu anda 3 ile 4 milyon arasında nüfusa sahip olduğunu ifade eden Yemelek, "O bölgedeki insanlar yıllardır bombardımana, katliama sabrediyor. Tahran Zirvesi'nden sonra İdlib halkı endişelendi. Dünyanın İdlib'e yönelmesini beklediler. Bu bölge Türkiye'nin garantörlüğünde. Oradaki halk da Türkiye'nin bölgeyi bırakmaması için gece gündüz dua ediyor." diye konuştu.
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- "Türkiye'nin kararlılığı o insanları İdlib'de tutacak"

Yemelek, Rusya'nın rejimle beraber o bölgeyi bombalamaya başladığını, bombardıman sebebiyle ilk etapta 10 bin civarında insanın sınır hattına göç etmek durumunda kaldığını aktardı.

Suriyelilerin 7-8 yıldan beri çok ciddi bedeller ödediğini vurgulayan Yemelek, şunları söyledi:

"Onlar ailelerinden, komşularından, yakınlarından bazı kişileri kaybettiler. Artık gidecek bir yerleri kalmadığı için kendileri de o topraklardan göç etmek veya Türkiye'ye yük olmak istemiyorlar. Şu anda İdlib halkının dünyaya seslerini duyurma dertleri var. Türkiye'nin de kararlılığıyla o insanlar inşallah o topraklarda kalacak ve biz de onları muhafaza edeceğiz."
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- "Tüm STK'ler bu işe el atmalı"

Yemelek, halen İdlib'in sınır kırsalında 600 bine yakın insanın çadır kentlerde yaşadığını hatırlattı.

Bu insanların akla gelebilecek her şeye ihtiyacı olduğunu anlatan Yemelek, şöyle devam etti:

"Mazlumların sofralarına bir dilim ekmek de bizim katkımız olsun diye illerdeki STK'leri dolaşacağız. Tüm STK'lerimizin bu işe el atması gerekiyor. Bu şekilde giderse oradaki 3 milyon insan açlıkla da karışı karşıya kalacak. Şu an Türkiye üzerinden giden yardımlarla hayatlarına devam ediyorlar. Türkiye'de şu an 3 milyon civarında Suriyeli mülteci var. Sınır hattında çadır veya konteyner kentler inşa edilip, olası göç dalgası ile gelecek insanların orada tutulması lazım."

- "Allah'tan sonra Türkiye var"

İdlib'e yönelik saldırıların çok ciddi bir göç dalgasına neden olacağına dikkati çeken Yemelek, şöyle konuştu:

"Sınır hattımıza binler hatta milyonlarca kişi gelebilir. Türkiye olarak Suriye insanının güvenini boşa çıkarmayacağız. Onlar bize gece gündüz dua ediyor. Orada Türk askerini görünce çok seviniyorlar, maneviyatları artıyor. 'Allah'tan sonra Türkiye var, bizi TSK koruyor' gözüyle bakıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
göç dalgası İdlib İHH İHH Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek Konya Suriye

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