SAVAŞ GÜLER - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, "Şu anda İdlib halkının dünyaya seslerini duyurma dertleri var. Türkiye'nin de kararlılığıyla o insanlar inşallah o topraklarda kalacak ve biz de onları muhafaza edeceğiz." dedi.

Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in, Suriye'nin hemen her tarafından göç alan bir şehir haline geldiğini söyledi.

İdlib'in şu anda 3 ile 4 milyon arasında nüfusa sahip olduğunu ifade eden Yemelek, "O bölgedeki insanlar yıllardır bombardımana, katliama sabrediyor. Tahran Zirvesi'nden sonra İdlib halkı endişelendi. Dünyanın İdlib'e yönelmesini beklediler. Bu bölge Türkiye'nin garantörlüğünde. Oradaki halk da Türkiye'nin bölgeyi bırakmaması için gece gündüz dua ediyor." diye konuştu.

\

- "Türkiye'nin kararlılığı o insanları İdlib'de tutacak"

Yemelek, Rusya'nın rejimle beraber o bölgeyi bombalamaya başladığını, bombardıman sebebiyle ilk etapta 10 bin civarında insanın sınır hattına göç etmek durumunda kaldığını aktardı.