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Türkiye’nin Kıbrıs tepkisi büyüyor

02.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırma kararına Dışişleri’nden sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Türkiye’nin Kıbrıs tepkisi büyüyor

Çelik, "tümüyle yanlış bir karar" değerlendirmesinde bulundu.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu kaldırma kararına, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tepki gösterdi.

Çelik, Çarşamba günü Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada ABD'nin kararının "tümüyle yanlış bir karar" olduğunu savunarak "Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir" mesajını paylaştı.

Çelik, "Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir" olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye'nin "hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini ve asla taviz vermeyeceğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. "ABD'nin Kıbrıs’ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" diyen Oktay, "KKTC ve Kıbrıslı Türkü'nün güvenliğini, güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırmış ve 2021 mali yılında ülkeye "ölümcül" olmayan savunma malzemelerinin satışına izin verileceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de önemli bir ortak. Güvenlik konusundaki işbirliğimizi derinleştireceğimizi açıklamaktan memnuniyet duyarım" açıklamasında bulunmuştu. ABD'nin yeni mali yılı, 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Türkiye Dışişleri de karara sert tepki göstermişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Ankara ABD'den, "kararını gözden geçirmesini" ve "bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini" istedi.

ABD, Kıbrıs Adası'nın yeniden birleşmesine katkı amacıyla 1987 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uyguluyordu.

DW,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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