HABER

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri Adalet Divanı'na taşındı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kıbrıs Cumhuriyeti adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güvence altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri Adalet Divanı'na taşındı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin yankıları sürüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Lefkoşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin egemenlik haklarını korumak için hukuki her yolu kullanacağını ifade ederek, "Lahey'e başvurumuz da bu amaçla yapıldı" dedi.

Anastasiades Türkiye'yi Adalet Divanı'na götürme niyetleri hakkında belgeyi Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçiliği'ne iletmeye çalıştıklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.

Anastasiades, "Bu yüzden başka bir yolla gönderdik. Alındığına dair elimizde kanıt var, böylece (Kıbrıs için) hukuki gerekçe oluşmuş oldu" dedi.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasını, adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunuyor.

Türkiye ise diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını savunuyor.

Türkiye Kıbrıs üzerinde baskı kurmak için sahip olduğu iki sondaj gemisiyle ada etrafında kendi doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yürütüyor.

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Eğitimli Almanlar yurtdışına gidiyorEğitimli Almanlar yurtdışına gidiyor
Genel Grev Fransa'da Hayatı Durma Noktasına GetirdiGenel Grev Fransa'da Hayatı Durma Noktasına Getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu taksinin muavini bir kedi!

Bu taksinin muavini bir kedi!

Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk çocuklarını sordu

Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk çocuklarını sordu

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.