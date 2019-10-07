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"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 07:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur" - "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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