‘Türkiye’nin Kimyasal Silah Kullanıp Kullanmadığı Araştırılsın’

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sırasında sivillere karşı kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştırması çağrısında bulundu. Kongre’nin ilk Müslüman kadın üyelerinden biri olan Demokrat Parti Minnesota milletvekili Omar, bu talebini ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye yazdığı mektupta dile getirdi. Omar mektubunda, ABD’nin bir NATO müttefikinin Kürt sivilleri beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını belirtti. Beyaz fosfor konvansiyonel savaşta izin verilen ancak sivilleri hedef almak için kullanımı yasaklı olan yanıcı bir kimyasal madde. Cephanelere eklenebilen ve kamufle amacıyla yüksek miktarda duman yaratmak için kullanılabilen madde, kullanıldığında 810 santigrat derece sıcaklığa ulaşabiliyor. Ilhan Omar’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası örgütler ve Suriye’nin kuzeyinde sahadaki gözlemcilerin 16 Ekim’de Türk askerlerinin beyaz fosfor kullandığını iddia ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” ifadesi kullanıldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün durumu takip ettiğini belirttiğine ancak tam kapsamlı bir soruşturma açmadığına dikkat çekilen açıklamada, Kongre üyeleri olarak, ABD’nin iddia edilen kimyasal saldırı hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu ele almak üzere brifing verilmesini istedikleri vurgulandı. Mektupta Dışişleri Bakanlığı’na da iddialarla ilgili tam, tarafsız ve çok boyutlu bir soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı. “Eğer saldırının yerel ya da uluslararası yasaları ihlal ettiği tespit edilirse, Kongre üyeleri BM Güvenlik Konseyi’nden olası bir karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Soruşturması dahil suçluların sorumlu tutulmasını talep ediyor” denildi. Ilhan Omar’ın öncülük ettiği girişim neticesinde kaleme alınan mektupta, Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komisyonu Afrika, Küresel Sağlık, Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası Örgütler Alt Komitesi Başkanı Kongre üyesi Karen Bass, Juan Vargas ve Sheila Jackson Lee’nin de imzası bulunuyor. Omar’ın mektupta sözünü ettiği olay 16 Ekim’de Suriye’nin sınır kasabası Rasulayn’da yaşanmıştı. Türkiye’nin buraya havadan operasyonunun ardından, vücutları ve yüzlerinde ağır yanıklar oluşmuş çocukların fotoğrafları ve videoları ortaya çıkmıştı.