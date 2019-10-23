"Türkiye'nin kimyasal silahlarla ilgili karnesi çok temiz"

SİNAN USLU - Kimyasal silah üretmeyen, bulundurmayan ve buna hiçbir zaman tevessül etmeyen bir ülke olan Türkiye, kimyasal si­lahların yasaklanmasını ve bu yasağın sıkı bir doğrulama rejimiyle denetlenmesini öngören Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne 1997'de imza attı.

Türkiye'nin kimyasal silahlara karşı uluslararası çabalara aktif katılımı, ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmamasına karşın bir fotoğraf üzerinden "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" iddiasını boşa çıkarıyor.

Silahların kontrolü ve silahsızlanma önem atfeden Türkiye, konvansiyonel silahlara göre üretimi daha ucuz ve kolay olan kimyasal silahların kullanımına karşı tavrıyla öne çıkıyor.

Bu alanlardaki uluslararası çabalara aktif katılım, ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olma, bunların bütünüyle uygulanmasının takibi, bu bağlamda ilgili kuruluşlar arasında gerekli eşgüdümün sağlanması, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikasının önemli unsurlarını oluşturuyor.