"Türkiye'nin Kitap Kurtları" ödüllendirildi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) çok değerli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Kurulduğu günden bugüne çok önemli görevler ifa etti, son 6 senedir de oluşabilecek çok önemli bir açığı kapattı." dedi.

Vakfın Ortaokul Koordinatörlüğünce yurt genelinde düzenlenen "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışması"nın ödül töreni, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende katılımcılara hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, bu yarışmanın çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

TÜGVA'nın işlevine ilişkin bilgi veren Dağ, "TÜGVA çok değerli bir sivil toplum kuruluşumuz. Kurulduğu günden bugüne çok önemli görevler ifa etti, son 6 senedir de oluşabilecek çok önemli bir açığı kapattı." ifadesini kullandı.

Dağ, vakıf bünyesinde, yaş ortalaması 30'u geçmeyen gençlerin, kendilerinden daha küçüklerin de kendileri gibi milli ve manevi değerlere sahip bir nesil olarak yetişmesi için gayret gösterdiğini dile getirdi.