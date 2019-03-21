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"Türkiye'nin kıymetini iyi bilelim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:56 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her birimize sunduğu huzurun, güvenin ve refahın kıymetini iyi bilelim"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her birimize sunduğu huzurun, güvenin ve refahın hepimiz kıymetini iyi bilelim." dedi.

Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Daha sonra partisinin İstasyon Caddesi'nde bulunan seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Uysal, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin politikalarından bahseden Uysal, üreten ve kazanan bir Türkiye hayali kurduklarını ifade etti.

Türkiye'nin kritik bir seçimin arifesinde olduğunu belirten Uysal, seçimlerin hayırla sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Dini ve milli değerleri kimsenin suistimal etmeye hakkı olmadığını anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Uyanık ve akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Akıllı olmaz isek başımıza neler geleceğini görüyoruz. Hemen sınırın Suriye tarafından insanların mukaddesleri, inançları, değerleri, camileri birtakım güçlerin postalları altında eziliyor. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her birimize sunduğu huzurun, güvenin ve refahın hepimiz kıymetini iyi bilelim. En fazla da bu ülkenin her türlü imkan ve imtiyazından faydalanan bu ülkeyi yönetmeye talip olan yöneticilerin bilmesi gerekiyor."

Partisinin kutup siyasetinden uzak durduğunu anlatan Uysal, Türkiye'nin uzlaştırıcı ve birleştirici gücünü kullanmak istediklerini söyledi.

Uysal, Türkiye'nin genç nüfusunu daha iyi kullanması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkması için üretim gücünü artırması gerektiğini anlatan Uysal, ülkenin potansiyelinin iyi kullanılması halinde dünyaya yetecek üretim kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Menderes Atilla da konuşmasında kendisine destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim Şanlıurfa

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