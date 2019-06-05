"Türkiye'nin Kızıldenizi" atık tehlikesiyle karşı karşıya

HATAY (AA) - ŞEBNEM COŞKUN - Su altı zenginliği bakımından Kızıldeniz'e benzetilen dalış turizminin gözde mekanları arasındaki Samandağ sahili, deniz dibindeki çöplerin oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından geçen yıl plastik atıklarla ilgili hazırlanan Akdeniz’in "plastik denizi" olma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda dikkat çekilen deniz dibi kirliliğe, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Samandağı sahili de maruz kalıyor.

Samandağ sahili Kel Dağı ve çevresinde yapılan dalışlarda görüntülenen plastik kirliliği, canlılar açısından ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Bölgedeki bilim insanları tarafından sürekli izlenen alanlardan biri olan sahildeki Fok Mağarası'nda da kirlilik görülebiliyor. Denizden giriş yapılan mağaranın içine insanların girip atıklarını bırakmasının zor olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, buradaki çöplerin dalgalarla bölgeye taşındığı görüşünü paylaşıyor.

- Dalgıçlar plastik atıklarla mücadele ediyor