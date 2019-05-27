HABER

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 01:09 | Son Güncelleme

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes: - "Daha dün Hagen'da bir cami kundaklandı. 29 Mayıs Solingen Katliamı'nın 26. yıl dönümü. Dünyada bu korkuları körükleyenler var"

KÖLN (AA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Daha dün Hagen'da bir cami kundaklandı. 29 Mayıs Solingen Katliamı'nın 26. yıl dönümü. Dünyada bu korkuları körükleyenler var." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunca düzenlenen iftara, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, iş adamları, spor ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Erciyes, burada yaşayan Türk toplumunun, 60 yılda gerek iş gerekse sosyal hayatta çok önemli yerlere geldiğini söyledi.

Irkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının buradaki toplumun en önemli konularından biri olduğunu belirten Erciyes, "Daha dün Hagen'da bir cami kundaklandı. 29 Mayıs Solingen Katliamı'nın 26. yıl dönümü. Dünyada bu korkuları körükleyenler var. Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere yönelik terör saldırıları birer örnek. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu saldırılardan, İslam düşmanlığı ve ırkçılık karşısında korkarsak, bundan prim kazanmaya çalışanlar, siyaset yapmaya çalışanlar amaçlarına ulaşacaktır." diye konuştu.

Eğitim konusunun, burada yaşayan toplumun en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Erciyes, "Bundan 5, 10 hatta 20 yıl sonra buradaki toplumumuzun nerede olacağı, eğitimle doğrudan bağlantılı. Birincisi, buradaki gençlerimizin okullarda en iyi eğitimi almasını istiyoruz. Ailelerin çocuklarının yanında olması ve eğitimlerini takip etmesi çok önemli. Eğitimin yanı sıra gençlerimizin ana dil Türkçeyi öğrenmesi için gerek aile gerekse dernekler olarak çaba göstermeliyiz. 10 yıl önceye kıyasla okullarda ana dil Türkçe öğrenenlerin sayısı maalesef yarı yarıya düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Türkçenin yanı sıra kimlik ve kültürümüze sahip çıkmanın önemine de değinen Erciyes, "Biz kimliğimiz ve kültürümüzle buradaki toplumu zenginleştiriyoruz. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel zenginliğini buraya getiriyoruz. Özellikle dernekler olarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimizin dil ve kültürlerini unutmamaları için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Ekrem İmamoğlu: 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğizEkrem İmamoğlu: 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz
Bakan Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar yemeğinde konuştuBakan Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar yemeğinde konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.