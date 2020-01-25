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Türkiye'nin konuştuğu Emine'nin babası: Helallik isteyip gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.  Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti. Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.
'ELAZIĞ'A GİDECEĞİM HAKKINI HELAL ET'
Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:
"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun"
'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'
Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

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