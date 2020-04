Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Takvimin üçüncü aşamasını da örgün eğitimin yeniden başlayacağı ve yaşamın normale döneceği Eylül-31 Aralık dönemi oluşturuyor. Ancak bu takvimleme, "Her şeyin iyiye gideceği" senaryosuna göre yapılıyor ve virüsle ilgili "ikinci dalga" riski görülmesi halinde her an revize edilebilecek.

Yeni normal: Sosyal mesafe, maske, hijyen

Hazırlık çalışmaları sürdürülen normalleşme planında bazı kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesinin planlanmasına karşın sosyal mesafe ve maske ile hijyen önlemlerinin; salgın Türkiye ve dünyada tümüyle etkisini yitirene kadar veya etkili bir aşı bulunana kadar "yeni normal" olarak kabul edileceği belirtiliyor.

Normalleşme, vaka sayısı az olan yerlerden başlayacak

Kısıtlamaların kaldırılmasındaki bir başka kıstas ise vaka yoğunluğu olacak. Buna göre kısıtlamalar vaka sayısının en az olduğu yerlerden başlayarak kaldırılacak.

Salgının yayılma kaynağı olarak değerlendirilen ve vaka sayısının en yoğun olduğu İstanbul'un da aralarında bulunduğu yerlerde ise en son kaldırılması yöntemi izlenecek.

İl pandemi kurulları etkin bir şekilde devreye sokulacak ve o nedenle de normalleşme süreci illere göre farklılık gösterebilecek.