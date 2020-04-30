Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Nisan ayının sonlarına doğru vaka ve günlük ölüm sayılarındaki düşüş ve buna karşılık olarak iyileşme oranları dikkate alınarak kısıtlamaların kaldırılmasına dönük eylem planı için çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulaması sürdürülüyor.

İlk ve orta dereceli okulların tatil edilmesinden seyahat sınırlamasına, eğlence yerleri, kafe, kuaför, spor salonlarının kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağına kadar bir dizi önlem yaşama geçirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda tüm bakanlıklardan gelen veriler ile normalleşme takviminin oluşturulması; hafta başında yapılacak kabine toplantısında takvime son biçimi verildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

Hükümet, koronavirüs salgınında ölüm ile günlük vaka sayısının düşüşe geçmesi ve iyileşen hasta grafiğinin yükselmeye başlamasını dikkat alarak normalleşme takvimi üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bir anlamda "deneme süreci" olarak görülen bu dönemde, daha çok turizm sektörüne dönük kısıtlamaların kaldırılması, sınırlı olarak şehirler arası uçuşlara izin verilmesi düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen normalleşme takvimi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hazırlanıyor. Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı ve AKP'nin salı günü yapılan MYK toplantısında da ele alınan normalleşme takvimiyle ilgili simülasyonlar yapılırken olumlu veriler gelse de "temkinli" bir süreç planlanıyor.

Takvimin üçüncü aşamasını da örgün eğitimin yeniden başlayacağı ve yaşamın normale döneceği Eylül-31 Aralık dönemi oluşturuyor. Ancak bu takvimleme, "Her şeyin iyiye gideceği" senaryosuna göre yapılıyor ve virüsle ilgili "ikinci dalga" riski görülmesi halinde her an revize edilebilecek.

Yeni normal: Sosyal mesafe, maske, hijyen

Hazırlık çalışmaları sürdürülen normalleşme planında bazı kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesinin planlanmasına karşın sosyal mesafe ve maske ile hijyen önlemlerinin; salgın Türkiye ve dünyada tümüyle etkisini yitirene kadar veya etkili bir aşı bulunana kadar "yeni normal" olarak kabul edileceği belirtiliyor.

Normalleşme, vaka sayısı az olan yerlerden başlayacak

Kısıtlamaların kaldırılmasındaki bir başka kıstas ise vaka yoğunluğu olacak. Buna göre kısıtlamalar vaka sayısının en az olduğu yerlerden başlayarak kaldırılacak.

Salgının yayılma kaynağı olarak değerlendirilen ve vaka sayısının en yoğun olduğu İstanbul'un da aralarında bulunduğu yerlerde ise en son kaldırılması yöntemi izlenecek.

İl pandemi kurulları etkin bir şekilde devreye sokulacak ve o nedenle de normalleşme süreci illere göre farklılık gösterebilecek.