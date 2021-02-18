Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu. Son 24 saatte 7 bin 209 kişinin tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1193 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. - Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi. Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını vurgulayan Erdoğan, 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşıldığını bildirdi. Erdoğan, "İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini aktaran Erdoğan, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. - Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler çevrim içi yapılacak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının ardından üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, uygulamalı eğitimler, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilecek. Teorik eğitimler ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak, mümkün olduğunca çevrim içi olacak.