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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

21.02.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti - Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi - Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

- Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türkiye'nin şehirlerine sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise tarihi ve turistik mekanları ziyaretlerini sürdürdü.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye genelinde kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam etti.

Kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polisler, durdurdukları araçtakilerin izin belgelerini ve gerekli evraklarını kontrol etti.

- Gümüşhane, Balıkesir ve Sakarya'da karantina uygulamaları

Kovid-19 vakalarının ve temaslı sayılarının fazlalığı nedeniyle Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin İncedere köyü ile Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8; Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde 12 ev karantinaya alındı.

Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'da 17 Şubat'tan itibaren 7 gün karantinaya alınan sitede yaşayan ihtiyaç sahibi 14 yabancı öğrenciye gıda yardımı yaptı.

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