Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 112 bin 586'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 891 bin 831, ikinci doz aşı 13 milyon 220 bin 755 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 112 bin 586 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 42 bin 719, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 139 bin 396, toplamda 5 milyon 182 bin 115, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 498 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 115 bin 407, toplamda 2 milyon 613 bin 780, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 214 bin 80, ikinci doz aşı sayısı 911 bin 639, toplamda 2 milyon 125 bin 719 doz olarak kayıtlara geçti.

- 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı.