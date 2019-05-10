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Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Matoshi ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Fatmir Matoshi ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Matoshi ile görüştü

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Fatmir Matoshi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması üzerine duruldu.
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Fatmir Matoshi ile görüştü. Türkiye’nin Kosova’ya yatırımları ve çevre alanında işbirliğin geliştirilmesi, görüşmenin ana gündem maddesini teşkil etti. Görüşmede Bakan Matoshi, Türkiye’nin gerek ekonomi alanındaki yatırımları ile gerekse de çevre alanındaki yatırımları ile Kosova için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Matoshi, “Çevre konusunda Türkiye devletiyle işbirliğine hazırız. Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı, çevreyi düzenlemek için bir dizi teknik ve yasal önlem aldı" dedi.
Bakan Matoshi ile Büyükelçi Sakar, plastik torbaların, plastik şişelerin ve kapakların kullanımını düzenlemek için Kosova Çevre Bakanlığının en son girişimini de ele aldı.
Sakar ise, Türkiye’nin Kosova’ya çevre alanında destek vermeye hazır olduğunu belirterek, “Türk Hükümeti, Kosova’ya yardım etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Matoshi ile görüştü

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