YEE Başkanı Şeref Ateş eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, "Başka uluslar ve insanlarla tanıştığınızda güven unsuru oluşturmak, itibarınız ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olur. Bütün bunlar da ülkemizin marka değeri açısından büyük önem taşıyor. YEE olarak bizler de bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde kültürel elçilerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamak için Kültürel Diplomasi Akademisi’ni hayata geçirdik. Bugün ilk dönem mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın Anadolu irfanı ve ihsanıyla bizleri tüm dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Onlara uzun eğitimlerin ardından sertifika vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

