Türkiye'nin kültür mirası Ankara'da

Türkiye'nin gelenek ve göreneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Kültürel Miraslarımız" etkinliği başkentte başladı.

Ankara Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miraslar Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü'nün konseriyle başlayan programda, "Seymen ve Bacıeren" gösterileri yapıldı.

Türkiye Aşçılar Federasyonunca yöresel yemeklerin hazırlandığı etkinlikte, Ankara'ya özel höşmerim tatlısı ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine ait "Firik Pilavı" ziyaretçilere ikram edildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin el sanatları ve geleneksel kıyafetlerinden örneklerin sergilendiği etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Sema Mukabelesi" gösterisini gerçekleştirdi.