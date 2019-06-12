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Türkiye'nin Küresel Barış Endeksi karnesi kötü geldi

12.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Ülkelerin iç barışını ölçen Küresel Barış Endeksi'nin 2019 verileri açıklandı.

Türkiye'nin Küresel Barış Endeksi karnesi kötü geldi

Türkiye, Nikaragua ve Yemen'le birlikte "Durumu kötüleşen ülkeler" arasında yer aldı.Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2019 yılına dair Küresel Barış Endeksi raporunu açıkladı.

Türkiye, 2019 Küresel Barış Endeksi'nde bir önceki yıla göre üç sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152'inci oldu. 2018'de Türkiye listenin 149'uncu sırasında yer almıştı.

İzlanda'nın yeniden, iç barışı en iyi sağlayan ülke olarak belirlendiği listede Türkiye iç savaşın yaşandığı Sudan'dan bir puan geride listeye girebildi. Endekse göre durumu en vahim olan ülke Afganistan. Afganistan iç barışın en sorunlu olduğu ülke olarak söz konusu listenin sonuncu sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Suriye, iç savaşın devam ettiği en huzursuz ülke olarak listenin sonunda bulunuyordu.

Rapora göre şiddetin dünya genelinde yol açtığı yıllık mali külfet ise 12 milyar 500 bin euro.

Barış trendi kalıcı değil

Öte yandan tüm şiddet ve çatışmalara rağmen dünya 2013'ten bu yana ilk kez nispeten daha barışçıl oldu. Çarşamba günü yayınlanan rapora göre 106 ülkede silahlanma geriledi. Durumunda en iyi düzelme kaydedilen ülke Ukrayna olurken, Suriye ve Irak'ta da gözle görülür iyileşmeler tespit edildi.

Savaş, terörizm, polis şiddeti ve silahlanma gibi ölçütlere dayanılarak yapılan araştırmanın sonucuna göre Avrupa dünyanın en huzurlu bölgesi olmaya devam ediyor. Raporda Avrupa'nın, geçen yıl terör saldırılarının önlenmesine katkı sunduğuna vurgu yapıldı.

IEP kurucusu Steve Killelea dünya genelinde şiddet vakalarında kaydedilen gerilemenin kalıcı olarak tanımlanamayacağını belirterek, "Son yıllarda Irak ve Suriye'ye hakim olan çatışmalar azalırken, Yemen, Nikaragua ve Türkiye'de yeni çatışma ortamları oluşuyor" dedi.

dpa/DW/TY/ET

© Deutsche Welle Türkçe

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