HABER

"Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge, hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek" - "Terör örgütü DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz" - "DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge, hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek." dedi.

Sözcü Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik." dedi.

Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi." yanıtını verdi.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye halkının ve Suriyeli mültecilerin güvenliği için tüm diğer ülkelerden daha fazla şey yaptık. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecileri Türkiye içindeki ve Suriye'deki DEAŞ saldırılarından koruduk. DEAŞ'a karşı mücadele sürecek ve hiçbir şekilde azalmayacak. Ayrıca, DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa, Amerika, İran, Arap ülkeleri, Rusya ve diğerleriyle. Çünkü DEAŞ ortak düşman. Onlarla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz."

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Terörizmle mücadelemiz, hiçbir şekilde DEAŞ'a karşı mücadeleyi tehlikeye atmayacak ya da azaltmayacak. DEAŞ mahkumlarını kirli savaşta pazarlık kozu olarak kullanan PKK/YPG'dır." ifadelerine yer verdi.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Tokat'ta, yeni havaalanının yüzde 65'lik kısmı tamamlandıTokat'ta, yeni havaalanının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı
Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktıGenç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı DEAŞ İbrahim Kalın Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Son dakika: Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.