"Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge, hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek." dedi.

Sözcü Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik." dedi.

Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi." yanıtını verdi.