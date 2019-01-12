"Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğunu söylemek cahilce"

WASHINGTON (AA) - Merkezi Washington'da bulunan Amerika Türk Koalisyonu (TCA), ABD'li hükümet yetkililerinin, Türkler ve Kürtler hakkında sorumsuz ve saldırgan bir dil kullanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, "Türkiye hükümeti ya da Türk halkının Kürtlere karşı düşman olduğuna yönelik genelleyici bir ifade, provoke edici ve cahilcedir." açıklamasında bulundu.

TCA, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bazı ABD'li yetkililerin, Kürtler ve Türkiye hakkındaki yorumlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'li hükümet yetkililerinin sorumsuz bir şekilde, 'Türklerin, Kürtleri katletmeyeceğinden emin olmak' gibi saldırgan bir dil kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Türkiye hükümeti ya da Türk halkının Kürtlere karşı düşman olduğuna yönelik genelleyici bir ifade, provoke edici ve cahilcedir." görüşüne yer verildi.

Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusunun 10 milyonundan fazlasının Kürt kökenli olduğuna ve bu kişilerin Türk hükümeti, iş dünyası ve sanayisine entegre olarak, yüksek pozisyonlara atandıkları ve bu alanlarda büyük katkılar yaptıklarına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de olumlu ilişkiler ve yakın ekonomik iş birliği kurduğu vurgulandı.