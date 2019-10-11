"Türkiye'nin Kürtlerle değil, YPG/PKK ile sorunu var"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezinin Müdürü Amur Gadjiyev, Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını belirterek, "Türkiye, kendi sınırlarında Kürt devletinin oluşturulması ihtimalini yok etmeye ve DEAŞ'ın canlanmasını önlemeye çalışıyor." dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu: hedefler ve sonuçları" konferansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ele alındı. Konuşmacılardan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Gadjiyev, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, kendi sınırlarında Kürt devletinin oluşturulması ihtimalini yok etmeye ve DEAŞ'ın canlanmasını önlemeye çalışıyor." şeklinde konuştu. ABD'nin Fırat'ın doğusundaki politikasına değinen Gadjiyev, "ABD, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü gruplar tarafından kontrol edilecek yarı Kürt devletini oluşturmaya çalışıyordu. Bu durum, hem Suriye'nin bütünlüğü hem de Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin Kürtlerle sorunu yok" ABD'nin, operasyonu "Türk-Kürt çatışması" olarak göstermeye çalıştığına dikkati çeken Gadjiyev, Batı'nın bu konuda yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığının altını çizen Gadjiyev, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste AK Parti grubunda 50 Kürt kökenli olduğunu söyledi. Ayrıca HDP de Türk meclisinde temsil ediliyor. Bu Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını gösteriyor. Türkiye, YPG/PKK ve onun oluşumlarıyla sorun yaşıyor." ifadesini kullandı. - "Operasyon, Anayasa Komitesi toplantısını engellemek için yapılmadı" İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi toplantısının ekim sonunda yapılacağını hatırlatan Gadjiyev, "Operasyonun toplantıyı engellemek için yapıldığını düşünmüyorum." dedi. Operasyonun, Anayasa Komitesi oluşturulduktan sonra düzenlendiğini anımsatan Gadjiyev, terör örgütü YPG temsilcilerinin komitede yer almadığına dikkati çekti. Gadjiyev, Türkiye'nin topraklarında yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının da Suriye'ye dönmesi için çabaladığını dile getirdi.