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"Türkiye'nin Kürtlerle değil, YPG/PKK ile sorunu var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev: - "Türkiye, kendi sınırlarında Kürt devletinin oluşturulması ihtimalini yok etmeye ve DEAŞ'ın canlanmasını önlemeye çalışıyor" - "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste AK Parti grubunda 50 Kürt kökenli olduğunu söyledi. Ayrıca HDP de Türk meclisinde temsil ediliyor. Bu Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını gösteriyor. Türkiye, YPG/PKK ve onun oluşumlarıyla sorun yaşıyor"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezinin Müdürü Amur Gadjiyev, Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını belirterek, "Türkiye, kendi sınırlarında Kürt devletinin oluşturulması ihtimalini yok etmeye ve DEAŞ'ın canlanmasını önlemeye çalışıyor." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu: hedefler ve sonuçları" konferansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ele alındı.

Konuşmacılardan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Gadjiyev, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, kendi sınırlarında Kürt devletinin oluşturulması ihtimalini yok etmeye ve DEAŞ'ın canlanmasını önlemeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki politikasına değinen Gadjiyev, "ABD, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü gruplar tarafından kontrol edilecek yarı Kürt devletini oluşturmaya çalışıyordu. Bu durum, hem Suriye'nin bütünlüğü hem de Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin Kürtlerle sorunu yok"

ABD'nin, operasyonu "Türk-Kürt çatışması" olarak göstermeye çalıştığına dikkati çeken Gadjiyev, Batı'nın bu konuda yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığının altını çizen Gadjiyev, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste AK Parti grubunda 50 Kürt kökenli olduğunu söyledi. Ayrıca HDP de Türk meclisinde temsil ediliyor. Bu Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını gösteriyor. Türkiye, YPG/PKK ve onun oluşumlarıyla sorun yaşıyor." ifadesini kullandı.

- "Operasyon, Anayasa Komitesi toplantısını engellemek için yapılmadı"

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi toplantısının ekim sonunda yapılacağını hatırlatan Gadjiyev, "Operasyonun toplantıyı engellemek için yapıldığını düşünmüyorum." dedi.

Operasyonun, Anayasa Komitesi oluşturulduktan sonra düzenlendiğini anımsatan Gadjiyev, terör örgütü YPG temsilcilerinin komitede yer almadığına dikkati çekti.

Gadjiyev, Türkiye'nin topraklarında yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının da Suriye'ye dönmesi için çabaladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Batı ve NATO'nun kontrolünden çıkmaya çalıştığını belirten Gadjiyev, "Batı, Türkiye’nin politikasına saygı göstermeye başladı. Türkiye dış siyasette bağımsız olmaya başladı." görüşünü paylaştı.

- "Operasyon İran'ın yararına"

Siyasi Çatışmalarının Tahmini ve Çözümü Enstitüsü Müdürü Aleksandr Kuznetsov de Avrupa ülkelerin, Suriye'de DEAŞ'ın tarafında savaşan kendi vatandaşlarını ülkelerine kabul etmek istemediğini söyledi.

Kuznetsov, İran'ın Türkiye'nin düzenlediği operasyona sert tepki verdiğini hatırlatarak, "Aslında operasyon, bu etapta İran'ın yararına. Çünkü Suriye Demokratik Güçleri içinde ABD ve İsrail'in desteklediği PJAK üyeleri var. Bunların arasında yüksek seviyeye ulaşanlar da var." değerlendirmesinde bulundu.

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Barış Pınarı Harekatı Rusya Suriye Türkiye

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