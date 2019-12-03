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Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 21:13 | Son Güncelleme

Etkinlikte engellilere, Türkiye Voleybol Federasyonunun 60. yılı anısına milli takım oyuncularının 60 yıl önce sahaya çıktıkları formalar hediye edildi

LAHEY (AA) - Hollanda'da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükelçilik binasındaki etkinliğe, Büyükelçi Şaban Dişli, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, UDF Hollanda Başkanı Hüseyin Başoğlu, Hollanda Beyazay Derneği Başkanı Aynur Gül Çakır ve aileleri ile birlikte gelen engelliler katıldı.

Etkinlikte yer alan engellilere Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 60'ıncı yılı anısına, milli takım oyuncularının 60 yıl önce ilk defa sahaya çıktıkları formalar hediye edildi.

Dişli, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugünün öneminin engelliler konusundaki sorumluluğu tüm dünyaya hatırlatmak olduğunu söyledi.

Birlikte olmak ve niyetleri duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Dişli, "İnsanın başına ne ve ne zaman geleceği hiçbir zaman belli olmuyor. Engellilik kalplerde. Engellilik uzuvlarda değil beyinlerde bitiyor." dedi.

Dişli, "Bu konuda sosyal hayatta, iş hayatında veya spor hayatında çok başarılı kardeşlerimiz var. Buralarda bizi gururlandıran çok değerli kardeşlerimiz var. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı 2 yıl önce Avrupa Futbol Şampiyonu oldu. Diğer spor dallarında da buna benzer başarılar elde edildi." ifadesini kullandı.

Engellileri hayatın her alanına dahil etmenin önem taşıdığını söyleyen Dişli, "Bazı nedenlerden dolayı katılamayanlara ya da kendinde katılma cesaretini bulamayanlara bu cesareti vermek, bu da başta ailelerden başlıyor ve daha sonra bizim için bir görev haline geliyor." diye konuştu.

UDF Başkanı Tuncay da federasyon olarak 23 ülkede hizmet verdiklerini aktararak, "Federasyonumuzun kuruluş amacı 18 yaşından sonra akademik eğitimi bitiren gençlerimizi mesleki projelerle toplumdan koparmamaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal politikada çok ciddi işler yaptığını kaydeden Tuncay, "Hükümet bunun için çok büyük kaynaklar harcayarak ortaya koyuyor. Türkiye artık Avrupa’ya engelli politikasını öğreten bir ülke konumuna geldi. Bundan da gurur duyuyoruz." dedi.

Tuncay, anne ve babasına bağlı fakat bağımlı olmadan hayatını devam ettirebilen bireyler yetiştirebildiklerinde en büyük iyiliği yapmış olacaklarını sözlerine ekledi.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Hollanda Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Uluslararası Down Sendromu Federasyonu

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