Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri YÖDAK heyetini kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, YÖDAK'ın çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.

KKTC'deki yükseköğrenim hedefinin 2017'de aşıldığını belirten Başçeri, artan öğrenci sayısıyla birlikte ortaya çıkan derslik ve kalacak yer de dahil yeni duruma üniversitelerin uyum sağlamasının önemli olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ali Murat Başçeri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), YÖDAK'ın en büyük destekçisi olduğunu da ifade etti.

YÖDAK Başkanı Büke de Büyükelçiliğin yükseköğrenim alanına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, verilen destek için teşekkür etti.

