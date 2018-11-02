Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den nezaket ziyaretleri

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunmasının ardından görevine başlayan Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Uluçay, Başçeri’yi geçmişte ülkede görev yapmasından dolayı iyi tanıdıklarını belirterek, birlikte ekonomi ve siyasi konularda güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Son dönemde Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ivme kazandırılmaya çalışıldığını, beklentilerinin bu çabaların olumlu sonuç vermesi olduğunu vurgulayan Uluçay, "İki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm sadece adada değil bölgede de istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak. Mücadeleyi Türkiye ile iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyükelçi Başçeri de meslek hayatının bir dönemini Lefkoşa’da geçirdiğini anımsatarak, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kıbrıs Türkü'nün refah ve mutluluğu için güzel işlere imza atmayı ümit ettiğini dile getiren Başçeri, büyükelçiliğinin tüm imkanlarıyla her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ve elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a da nezaket ziyareti yaptı.

