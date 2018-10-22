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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay'dan Akıncı'ya veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay'dan Akıncı'ya veda ziyareti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek Büyükelçi Kanbay’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Akıncı, görev süresinin sonunda emekliye ayrılacak Büyükelçi Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Geçen ay yayınlanan kararname ile Kanbay'ın yerine, daha önce Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Ali Murat Başçeri atanmıştı.

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay Ali Murat Başçeri KKTC

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