Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaret

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eski cumhurbaşkanları Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine başlayan Başçeri, ilk olarak Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başçeri, burada anıt özel defterini imzaladı.

Başçeri, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başladığım bugün, manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.Türkiye, ilke ve devrimlerinizden aldığı güçle yolunu çizen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle el ele, gönül birliği içinde ekonomik anlamda güçlü, üreten rekabet edebilir, altyapısı sağlam bir KKTC'nin varlığını desteklemektedir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan meşru, etkin ve fiili garantisiyle Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürmeyi hak eden Kıbrıs Türk halkının mutluluk ve refahı için her daim yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

Büyükelçi Başçer, KKTC'de Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Küçük ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabirlerini de ziyaret ederek dua etti, anıt özel defterlerini imzaladı.



