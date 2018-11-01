HABER

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Büyükelçi Murat Başçeri, eski KKTC cumhurbaşkanları Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın mezarlarına ziyarette bulundu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaret

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eski cumhurbaşkanları Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine başlayan Başçeri, ilk olarak Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başçeri, burada anıt özel defterini imzaladı.

Başçeri, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başladığım bugün, manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.Türkiye, ilke ve devrimlerinizden aldığı güçle yolunu çizen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle el ele, gönül birliği içinde ekonomik anlamda güçlü, üreten rekabet edebilir, altyapısı sağlam bir KKTC'nin varlığını desteklemektedir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan meşru, etkin ve fiili garantisiyle Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürmeyi hak eden Kıbrıs Türk halkının mutluluk ve refahı için her daim yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

Büyükelçi Başçer, KKTC'de Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Küçük ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabirlerini de ziyaret ederek dua etti, anıt özel defterlerini imzaladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Denktaş ile Küçük'ün kabrini ziyaret etti<br />

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Bakan Pekcan'dan demir çelik ihracatçılarına müjdeBakan Pekcan'dan demir çelik ihracatçılarına müjde
Kamyonla çarpışan hafif ticari araçta ölen 2 kişi toprağa verildiKamyonla çarpışan hafif ticari araçta ölen 2 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Lefkoşa'daki Atatürk anıtı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.