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Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi İşler: “Türkiye, talep gelmesi durumunda Libya’ya asker göndermeye hazırdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları devam ederken, Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH’den talep gelmesi durumunda Libya’ya asker göndererek, Libya’da askeri dikta kurmak isteyenlere karşı demokrasi ve sivil iradenin yanında olmaya hazırdır” dedi.Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıraları, uluslararası hukuk çerçevesinde her iki ülkenin de gasbedilmek istenen haklarını koruma altına almıştır.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları devam ederken, Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH’den talep gelmesi durumunda Libya’ya asker göndererek, Libya’da askeri dikta kurmak isteyenlere karşı demokrasi ve sivil iradenin yanında olmaya hazırdır” dedi.
Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıraları, uluslararası hukuk çerçevesinde her iki ülkenin de gasbedilmek istenen haklarını koruma altına almıştır. Türkiye ve Libya’nın izni ve onayı olmaksızın Akdeniz’de bir enerji denklemi kurulamayacaktır. Libya ve Türkiye’nin yaptığı oyun değiştirici hamle, Akdeniz’i hukuk dışı yöntemlerle parsellemeye çalışanları tedirgin etmiş, hepsi birden ayağa kalkmıştır. Ne var ki, Türkiye ve Libya her defasında kararlılık mesajları vermektedir“ ifadelerini kullandı.
İşler, Hafter güçlerinin Trablus’a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Birileri bu tarihi anlaşmayı boşa çıkarmak için Hafter’in Trablus’a yönelik illegal saldırılarından medet ummakta, ona yönelik illegal desteğini artırmaktadır. Krizin çözümüyle mükellef olanlar ise elleri kollarının bağlı olduğunu her defasında itiraf etmektedir” dedi.

"Türkiye asker göndermeye hazırdır"
İşler şunları kaydetti:
”Türkiye, hukuk çerçevesinde Libya’da demokrasi ve sivil iradenin yanında olmayı sürdürmektedir. Askeri çözümden medet umanlar bu coğrafyayla kader birliği içinde olmayanlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH’den talep gelmesi durumunda Libya’ya asker göndererek, Libya’da askeri dikta kurmak isteyenlere karşı demokrasi ve sivil iradenin yanında olmaya hazırdır.”

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