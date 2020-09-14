Türkiye’nin Libya Politikası Ankara’da Ele Alındı

Türkiye'nin Libya politikası Ankara’da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen bir toplantıda ele alındı. ''Libya - Türkiye İlişkileri ve Libya Köroğlu Türkleri'' başlıklı toplantı Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği (TARİHDAŞ), Ortadoğu Ahi Evran Mesleki Eğitimi Geliştirme Girişimci Yetiştirme ve Toplumsal Kalkınmayı Destekleme Derneği (OMEG) tarafından düzenlendi. Toplantıya, Trablus'taki resmi hükümete bağlı Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli de katıldı. Sagezli'nin “Libya Köroğlu Türkü” olduğu belirtilerek, iki ülke arasında tarihsel, kültürel bağların yani sıra etnik köken bağı da bulunduğu ön plana çıkarıldı. Akın: Hafter ordusunda Suudi destekli radikaller var Toplantıda, Trablus merkezli hükümeti Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı vurgulanarak, Ankara'nın meşru hükümeti desteklediği dile getirildi. Eski Bingazi Başkonsolosu Ali Sait Akın, Türkiye'nin Libya'daki varlığıyla durumu dengelediğini ve halka moral verdiğini söyledi. Akın, "Bugün Libya'daki meşru hükümetin radikal İslamcılar’dan oluştuğu iddiaları tamamen yalandır. Asıl radikaller Halife Hafter'in ordusunda yer almaktadır. Suudi destekli bu radikaller sevap toplamak bahanesiyle esirleri dahi infaz etmişlerdir. Bugün maalesef Libya'nın doğusunda dini kurumlar bu tekfircilerin eline geçmiş, pek çok dini etkinlik çeşitli bahanelerle yasaklanmıştır. Hafter ve destekçilerinin kendisinden olmayana tahammülü yoktur. Bunların Türkler’e ve Türk asıllı Libyalılar’a düşmanlığı da ortadadır. Baskılar sonucu 100 bin Libyalı Türk yerlerinden göç etmek zorunda bırakılmış, malları yağmalanmıştır" dedi.

Libya'daki Köroğlu Türkleri varlığına dikkat çeken Akın, "Türkiye için Kafkaslar'da Azerbaycan ne ise, Kuzey Afrika'da Libya odur" mesajını verdi. Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli de, "Biz Köroğlu Türkleri olarak 1551'den bu yana oradayız ve oradaki yerel unsurlarla birlikte Libya halkının bir parçasıyız. Ticaretten sanayiye, ziraattan ülke savunmasına, Libya'nın her alanında varız. Tıpkı bugün belirli güçler tarafından bize karşı kışkırtılmaya çalışılan Libyalı Arap kardeşlerimizin ataları gibi, Osmanlı yönetiminde üstün görevlerde bulunduk. Gerek İtalyan işgali döneminde gerek Kaddafi döneminde Türkiye, her daim Libyalı Türkler’in yanında oldu ve desteğini hiç kesmedi. Bugün dahi Fransa'nın desteklediği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter önderliğinde Libya'da birliğini bozmak üzere başlatılan harekete Türkiye'nin desteği ile karşı koymayı başardık" diye konuştu. OMEG Başkanı Ömer Kayır da, "General Hafter'in Türk kimliğine karşı olan nefret söylemleriyle buradaki Türk kökenli nüfus arasında bir uyanışa yol açtığı" görüşünü savundu. Kayır, Köroğlu Türklerinin nüfusun en az 1 milyon 320 bin olduğunu da ifade etti.