Türkiye’nin lider CEO’ları ODTÜ’de gençlerle buluştu

Özer: “2015 yılından beri kripto paralar alanına yatırım yapıyordum. Kendim de yatırımcı pozisyonunda olduğum için ülkede bu konuda ki eksiklikleri iyi analiz ettim. Yatırımcı ne istiyor diye düşündüm ve onları gerçekleştirmek dijital para borsası kurmaya karar verdim. Ödeme seçenekleri, 7/24 müşteri hizmeti, teknik alt yapı ve varlık koruma sistemleri kullanıcıların bekledikleri hizmetlerdi. Biz bunları gerçekleştirerek hızlı bir büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı

Türkiye’nin en büyük dijital para borsalarından Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise başarıyı nasıl yakaladıklarını öğrencilerle paylaştı.

Üniversite’nin en büyük öğrenci kulüplerinden biri olan IEEE ODTÜ tarafından düzenlenen Kampüs Gelişim Günleri’nde kariyerlerine yön vermek, kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri ilham alabilecekleri üst düzey yöneticilerle görüşme imkanı yakaladı.

ANKARA, (DHA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) IEEE Kulübü tarafından hazırlanan etkinliklerden biri olan Kampüs Gelişim Günleri’nde Türkiye’nin sektöründe lider yönetici ve CEO’ları gençlerle bir araya geldi.

Koineks’in hızlı büyümesinde en önemli faktörlerden birinin de kripto para çeşitliliği sağlaması olduğunu vurgulayan Özer, “Türkiye’de diğer borsalar 2 kripto para çeşidi ile piyasaya giriş yaparken Koineks, 5 kripto para listeledi. Bu sayı şu an 15. Hedefimiz dünyada işlem hacminde ilk 50’de yer alan kripto paraları borsamızda listelemek” dedi.

ODTÜ Kampüs Gelişim Günleri etkinliği ile her yıl 5000’den fazla kalımcıya ev sahipliği yapıyor.



