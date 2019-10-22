Kenya’daki Müslümanların bugün diğer dini gruplarla barış içinde yaşadığını ancak radikalleşme sorunuyla karşı karşıya olduğunu aktaran Nzibo, çözüm yollarından birinin de Svahili dilinde dini eğitimin yaygınlaşması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya Müslümanlarının haklarını korumak için yaptıklarından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Nzibo, "Filistin meselesi ve Arakanlı Müslümanlar için ortaya konan çaba takdire şayan. Türkiye’nin liderliği bizlere ilham oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Afrika’nın kalkınmasına en fazla katkıda bulunan Müslüman ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Nzibo, Kenyalı Müslümanların özellikle eğitim alanında yapılacak katkılara büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) - TUFAN AKTAŞ - Kenya Müslümanları Yüksek Şurası Başkanı Yusuf Abdulrahman Nzibo, Türkiye’nin Filistin ve Arakan meseleleri için yürüttüğü siyasete övgüde bulunarak, "Türkiye’nin liderliği bizlere ilham oluyor." dedi.

"Gençlerin radikalleşmesi noktasında bir sorunumuz var. Müslümanların radikalleşmesi daha çok eğitimsizlik veya yoksullukla alakalı." diyen Nzibo, halkın kendi dilinde dini anlayabilmesi için Svahili dilinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kenya’da imamların halk üzerinde ve dinin anlatımında büyük etkisi olduğunun altını çizen Nzibo, "Türkiye’yle Müslümanların yaşam ve eğitim standardının yükselmesi için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) Afrika’daki çalışmalarına değinen Nzibo, TMV’nin medreselerdeki eğitim modelinin değişmesi ve gelişmesi için yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Nzibo, "Tarihi nedenlerden ötürü Müslümanların altyapı ve eğitim standartları çok zayıf. Müslümanlar için fırsatlar çok az. Türk sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Eğitim kalitesini yukarıya taşımalıyız." şeklinde konuştu.

- "Müslümanlar için ayağa kalkan tek ülke Türkiye"