Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, "Şu anda 6 bakanlık bir arada çalışıyoruz. Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz." dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Tosyalı Holding tarafından Filyos Serbest Bölgesi'ne yapılması planlanan yatırımla ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Büyükdere, bölgeye endüstri bölgesi denildiğini, ancak bunun 6 milyon metrekaresinin endüstri bölgesi olduğunu belirtti.

Büyükdere, onun altında serbest bölge bulunduğunu, toplam 23 milyon metrekarelik bir alandan bahsettiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bütün sanayi alanlarımıza baktığımız zaman, altında su mu var, ağaç şuradan mı geçiyor derken endüstri bölgesi kurmak çok meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu süreci gerçekten hızlı geçtiğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi de Filyos Limanı inşaatı hızla devam ediyor. Filyos'un çok nitelikli bir limanı, bütün Türkiye ağına bağlı deniz yolunun yanı sıra imkanı ile geliştirilecek kara yolu ağıyla önümüzdeki dönemde çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Şu anda 6 bakanlık bir arada çalışıyoruz. Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuzeydeki Karadeniz boyunca birkaç tane limanımız var. Bu limanların etki değerlendirmelerini yapıyoruz. Görüyoruz ki Türkiye'nin tümünü bir ağ gibi kabul ediyoruz. Kuzey, güney limanları, aradaki demir yolu ve kara yolları, kuzey güney aksında Filyos'un Antalya Limanı'na bağlı olduğu demir yolu ve otoyol şeklinde ciddi çalışmamız var."