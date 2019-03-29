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"Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere: - "Şu anda 6 bakanlık bir arada çalışıyoruz. Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, "Şu anda 6 bakanlık bir arada çalışıyoruz. Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz." dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Tosyalı Holding tarafından Filyos Serbest Bölgesi'ne yapılması planlanan yatırımla ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Büyükdere, bölgeye endüstri bölgesi denildiğini, ancak bunun 6 milyon metrekaresinin endüstri bölgesi olduğunu belirtti.

Büyükdere, onun altında serbest bölge bulunduğunu, toplam 23 milyon metrekarelik bir alandan bahsettiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bütün sanayi alanlarımıza baktığımız zaman, altında su mu var, ağaç şuradan mı geçiyor derken endüstri bölgesi kurmak çok meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu süreci gerçekten hızlı geçtiğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi de Filyos Limanı inşaatı hızla devam ediyor. Filyos'un çok nitelikli bir limanı, bütün Türkiye ağına bağlı deniz yolunun yanı sıra imkanı ile geliştirilecek kara yolu ağıyla önümüzdeki dönemde çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Şu anda 6 bakanlık bir arada çalışıyoruz. Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuzeydeki Karadeniz boyunca birkaç tane limanımız var. Bu limanların etki değerlendirmelerini yapıyoruz. Görüyoruz ki Türkiye'nin tümünü bir ağ gibi kabul ediyoruz. Kuzey, güney limanları, aradaki demir yolu ve kara yolları, kuzey güney aksında Filyos'un Antalya Limanı'na bağlı olduğu demir yolu ve otoyol şeklinde ciddi çalışmamız var."

- "Büyük bir ithalatın önüne geçeceklerine inanıyoruz"

Hasan Büyükdere, demir-çelik endüstrisinin bölgenin en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece çelik kendi başına anlam ifade etmiyor. Çeliğe dayalı endüstriler, otomobil, elektrik, elektronik, ulaşım araçları imalatı hemen arkasında geliştirilmesi gereken konular olarak bekleniyor. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde, sac üretiminde şu anda ortalama yüzde 15'i kadarını Türkiye'de üretiyoruz. Yüzde 85'lik büyük bir açık alanımız var. Bu alanın kapatılmasında buradaki tesislerin çök önemli bir görev göreceklerini ve büyük bir ithalatın da önüne geçeceklerini, Türkiye'nin gayrisafi açığının önemli bir kısmını buradan kapatabileceklerine inanıyoruz."

- "Tarihi bir an"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise bölgesel kalkınma projesi olan Filyos Projesi'nin önemine değindi.

Projenin gerçekleşmesini görmenin mutluluğunu yaşadığını ve tarihi bir an olduğunu aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"Bölgenin asıl varlığı taşkömürü, kömür yokken Zonguldak yoktu. Sonra kömür oldu, Kardemir oldu. Kardemir yokken Karabük yoktu. Sonra Erdemir oldu. Ama bölge Bartın-Karabük-Zonguldak bir bütün. Bir bütün olduğunu Filyos ile tekrar görüyoruz. Bölgemizin en önemli cevherden çelik üreten iki tesisi bölgede, üçüncüsünün de Filyos'ta daha ileri versiyonlarla konuşlanacağını duymak mutluluk vericidir. Bölge sürekli kan kaybediyor. Artık bu işlerin tamamı tersine dönecek. Gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı."

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da çalışmalarını anlatarak, bölgeye yatırım yapmak istediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filyos Serbest Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere Zonguldak

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