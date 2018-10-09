Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın görevine başladı

LONDRA (AA) - Türkiye’nin Londra Büyükelçisi olarak görevine başlayan Ümit Yalçın, Türkiye ile İngiltere’nin dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenlik için iş birliği yaptığını ve üyesi oldukları çok taraflı platformlarda eş güdüm içinde hareket ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Yalçın, yayımladığı mesajında, Türkiye ile tarihten gelen köklü ilişkilerine, dostluk ve müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olan İngiltere’de göreve başlamış olmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İngiltere ile ilişkisinin yaklaşık 500 yıllık bir tarihe dayandığını belirten Yalçın, Osmanlı Devleti'nin yurt dışına gönderdiği ilk büyükelçilerden birinin görev yerinin de Londra olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak iş birliği yapmakta." ifadesini kullanan Yalçın, "(İki ülke) üyesi bulundukları çok taraflı platformlarda gündeme gelen birçok konuda eş güdüm içerisinde hareket etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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