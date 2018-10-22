Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın'dan AA'ya ziyaret

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) Londra bürosunu ziyaret etti.

1 Ekim'de görevine başlayan Büyükelçi Yalçın, AA'nın Londra bürosunu ziyaretinde ajansın İngiltere'deki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ajansın kuruluşunun yüzüncü yılına yaklaştığına dikkati çeken Yalçın, AA'nın çeşitli dillerde yaptığı yayınlar ve uyandırdığı etkinin öneminin altını çizdi.

Ajansın çalışanlarıyla tanışmak ve kolaylıklar dilemek için yerinde ziyaret etmeyi istediğini dile getiren Yalçın, "AA'nın dünya çapında büyümesi ve ortaya koyduğu çalışmalarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Brexit süreciyle kritik bir dönemden geçtiğine işaret eden Yalçın, bu ülke ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinde son yıllarda yaşanan gelişmenin önemini vurguladı.

"Görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü burada yaşayan vatandaşlarımız oluşturuyor." diyen Yalçın, Türkiye'den İngiltere'ye 1960'lı yıllardan itibaren gelip yerleşen Türk vatandaşlarının ikili ilişkilere önemli katkılar sağladığını ve kapısının vatandaşlara daima açık olacağını kaydetti.

Yalçın, 20 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan kararnameyle görev süresi sona eren Abdurrahman Bilgiç'in yerine Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine atanmış, 1 Ekim'de görevine başlamıştı.

