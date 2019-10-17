Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğuna çirkin saldırı

Fransa’nın Lyon kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binasına terör örgütü yandaşları sprey boyalarla yazı yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan PKK terör örgütü yandaşları, Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde yazı yazdı.

Öte yandan, Türkiye’nin Selanik’teki Başkonsolosluğuna da benzer bir saldırı düzenleyen PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Avrupa’daki Türkiye karşıtı saldırılar arttı. Almanya’da Türk Büyükelçiliğine ait araç kundaklanırken, İtalya’da Türk Konsolosluğu binasına da saldırı düzenlenmişti.



