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‘Türkiye’nin Maduro’ya Desteği Politikamıza Ters’

12.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD Venezuela’dan diplomatik personelini çekmeye hazırlanırken Türkiye’nin Maduro rejimine desteği konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek ABD’nin politikasına ters” dedi

‘Türkiye’nin Maduro’ya Desteği Politikamıza Ters’

ABD Venezuela’dan diplomatik personelini çekmeye hazırlanırken Türkiye’nin Maduro rejimine desteği konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek ABD’nin politikasına ters” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams Dışişleri Bakanlığı basın brifinginin başında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Venezuela temsilcisine Türkiye’nin Maduro rejimine verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu.

Venezuela temsilcisi Abrams “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek Amerika’nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye’nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Amerikalı üst düzey bir yetkili geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye ve Venezuela arasındaki ticareti incelediklerini ve Amerika’nın yaptırımlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda harekete geçileceği mesajını vermişti.

ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Abrams geçen hafta Venezuela sebebiyle ikincil yaptırımların uygulanmasının bir seçenek olduğunu ancak henüz o aşamaya gelinmediğini söylemişti.

“Venezuela’ya yönelik çok önemli yeni yaptırımlar yolda”

Amerika bir yandan da Venezuela’ya yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams önümüzdeki günlerde Venezuela’ya yönelik çok önemli başka yaptırımların devreye gireceğini söyledi.

Elliot Abrams, Venezuela’da durumun özellikle elektrik kesintilerinden bu yana daha da kötüleştiğini söyledi. Amerika’nın Venezuela’dan personelini çekme kararında önde gelen faktörün diplomatların güvenliği olduğunu belirtti.

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