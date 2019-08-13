"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de birçok kişinin vazgeçilmez rotaları arasında yer aldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.

İzmir'den gelen Karya Gülerer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölü ve kumsalını çok beğendiğini söyledi.

Bayram nedeniyle bölgenin kalabalık olduğunu belirten Gülerer, "Kalabalık, ancak yeterince güzel ve temiz. Ülkemizde böyle bir yerin olması çok güzel. Buranın daha fazla bilinmesi ve dünyaya tanıtılması gerekiyor. Mavinin birçok tonunu burada görebiliyoruz." dedi.