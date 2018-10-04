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"Türkiye'nin Mavi Mirası" su altı arkeolojisi fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 00:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan sergi, Türkiye Batık Envanteri Projesi kapsamında çekilen fotoğraflardan oluşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Türkiye'nin Mavi Mirası" adlı su altı arkeolojisi fotoğraf sergisi açıldı.

Gümbet'te bir otelde yarın başlayacak uluslararası Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Sualtı Kültürel Mirası ve Denizde Bilimsel Araştırmaların Hukuki Rejimi Hakkında Uluslararası Çalıştayı kapsamında açılan sergide, Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'a ait 51 eser bulunuyor. Sergilenen fotoğraflar, 2005 yılında başlatılan Türkiye Batık Envanteri Projesi (TÜBEP) kapsamında çekilen fotoğraflar arasından seçildi.

Doç. Dr. Harun Özdaş, "Türkiye’nin Mavi Mirası" sergisi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz araştırmalarına meraklı gençlerin yetişmesine destek olmayı istediklerini söyledi.

TÜBEP hakkında da bilgi veren Özdaş, "Bu proje sayesinde su altında var olan kültürel mirasımız daha görünür oldu, yerleri belirlendi. Kültür Bakanlığının arşivine girdi. Kalkınma Bakanlığınca desteklendi. Türkiye karasularında en azından dalınabilir derinliklerde nasıl bir mirasa ve bu mirasın çeşitliliğine yönelik fikre, bilgilere sahip olduk. Buradaki fotoğrafların büyük bir çoğunluğundaki batıkları bilmiyorduk." dedi.

Büyükelçi Çağatay Erciyes ise, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağını düşünerek fotoğraf sergisini açmaya karar verdiklerini söyledi.

Erciyes, "Büyükelçi olarak denizcilik konularına da çok meraklı olduğum için 2009 yılından beri bu projenin çalışmalarına, fotoğraf da çekerek zaman zaman katılıyorum. Herkesin beğendiğini umuyorum. Türkiye'nin tanıtımı için faydalı bir sergi olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde su altındaki arkeolojik eserlerin korunduğunu işaret eden Erciyes, "Deniz araştırmaları karaya göre çok daha pahalı olan araştırmalar. Ama bu konudaki bilinç ve önem her geçen gün artıyor. Devlet kurumlarımız, Kültür Bakanlığımız ellerinden geldiğince gerekli desteği veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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