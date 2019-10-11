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Türkiye'nin mesleki eğitim tecrübesi Azerbaycan'a yansıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Mesleki eğitim konusunda Türkiye'de yaptığımız bazı çalışma ve projelerin buraya yansıtılması konusunda görüşmelerimiz oldu ve bu görüşmeler oldukça mesafe de kaydetti. Belli protokollerin oluşturulması ve mesleki eğitim müesseselerinin Bakü'de de açılabilmesi hususu ele alındı"

BAKÜ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan temaslarında, Türkiye'de mesleki eğitim konusunda yapılan bazı çalışma ve projelerin bu ülkeye yansıtılması ve mesleki eğitim müesseselerinin Bakü'de de açılabilmesi hususunun ele alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Azerbaycan temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

İki günlük ziyaretinin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kabulüyle başladığını, daha sonra mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldiğini hatırlatan Selçuk, Azerbaycan'ın eğitim faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakü'de düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Fuarı'nı da ziyaret ettiğini söyleyen Selçuk, temaslarında iki bakanlık arasında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle mesleki eğitim konusunda bizim Türkiye'de yaptığımız bazı çalışma ve projelerin buraya yansıtılması konusunda da görüşmelerimiz oldu ve bu görüşmeler oldukça mesafe de kaydetti. Belli protokollerin oluşturulması ve mesleki eğitim müesseselerinin Bakü'de de açılabilmesi hususu ele alındı. Eğitimin dijitalleştirilmesi ve özel eğitim konularındaki imkanlar da karşılıklı olarak değerlendirildi. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı'nın buradaki faaliyetlerine ilişkin bazı hususlar da ele alındı. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının eğitim faaliyetleri konusunda ortaya koyduğu uluslararası standartların burada da nasıl değerlendirileceği konuları masaya yatırıldı. Verimli ve faydalı görüşme oldu."

Selçuk, Bakü Türk Anadolu Lisesini de ziyaret ederek, buradaki faaliyetler konusunda bilgi aldığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ziya selçuk

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