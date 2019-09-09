Türkiye’nin milli tıbbi cihazları Barcelona’da görücüye çıktı

Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresinde (CIRSE) Türkiye’nin üretmiş olduğu milli tıbbi cihazlar Temren, Venablok ve ICT katılımcılardan tam not aldı. Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç, “2030 yılında 22,2 milyon insanın kalp ve damar hastalıkları nedeni ile hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden bu hastalıklar mücadele de yerli ve milli tıbbi cihazların üretilmesi, dışa bağımlılığın sona erdirilmesi bizim için elzemdir” dedi. 2012 yılında tüm dünyada 17,5 milyon insan kalp ve damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 7,4 milyonu kalp krizinden, 6,7 milyonu inmeye bağlı rahatsızlıklar sonucunda yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ölüm verileri toplam ölümlerin içinde kalp hastalıklarının payının gittikçe artma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ülkemizde kalp hastalıkları 1989’da yüzde 40, 1993’te yüzde 45, 2009’da yüzde 40 ve 2013’te yüzde 39,6, 2014 yılında yüzde 40,4, ile tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 39,6’sı iskemik kalp hastalığı, yüzde 24,7’si serebrovasküler hastalık, yüzde 18,8’i diğer kalp hastalığı ve yüzde 11,6’sı hipertansif hastalıklardan kaynaklanıyor. Ölüm nedenleri yaş grupları itibariyle incelendiğinde ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarının en fazla 75-84 yaş grubunda yaşandığı görülüyor.

CIRSE başladı

Kalp hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve genel cerrahide teknolojinin arttırılması amacıyla Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen, “Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi ( CIRSE )” 7 Eylül de Barcelona’da başladı. 11 Eylüle kadar devam edecek olan Kongre Barcelona’nın dünyaca ünlü uluslararası kongre merkezinde düzenleniyor.

440 bilim insanı, 257 oturumda 300 saate yakın eğitim verecek

Kongreye dünyanın alanında uzman ünlü 440 bilim insanı yer alıyor. 257 oturumda yaklaşık 300 saat eğitiminin verileceği kongrede dünya kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde gelinen son nokta, cerrahi müdahalelerde yeni teknolojiler ve diğer konular ele alınıyor. Kongrede Sağlık Federasyonu, Türkiye’nin tek Türk firması RD Global / Invamed ve Türk bilim insanlarından oluşan geniş bir heyet de yer alıyor.

Dünyanın alanında en büyük kongresi olma özelliğine sahip etkinlikte Türkiye’nin milli tıbbi cihazları da görücüye çıktı. Türkiye, Sağlık Federasyonu öncülüğünde katılımcılara tanıtılan milli tıbbi cihazlar Temren, Venablok ve ICT kongreye katılan bilim insanlarından da tam not aldı.