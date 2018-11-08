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Türkiye'nin milli uçağı milli jet motoruyla uçacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Türkiye'nin milli uçağı milli jet motoruyla uçacak.

Görüntü dökümü

-Tanıtım videosundan genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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