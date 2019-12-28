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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
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28.12.2019 11:56 |
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
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