HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin Moldovalı Barkal'ı Suriye'den Kaçırma Operasyonuna Tepkiler

Türkiye'nin Moldovalı Barkal'ı Suriye'den Kaçırma Operasyonuna Tepkiler

18.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Suriye'deki Kürtler Türk istihbaratının bir kampa sızarak Moldovalı bir anne 4 çoçuğunu kamptan kaçırmasının dehşet verici olduğunu söylüyorlar.

Türkiye'nin Moldovalı Barkal'ı Suriye'den Kaçırma Operasyonuna Tepkiler

Amerika’nın da destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDÖ), Türk istihbaratının Suriye’de bir kampa sızarak Moldovalı bir anne 4 çoçuğunu kamptan kaçırmasının kendileri açısından dehşet verici olduğunu ifade ediyorlar.

Cuma günü Türk yetkililer de ilk olarak basına yansıyan operasyonu doğruladılar. Bir yetkili, ailenin özel hazırlanmış bir su tankeri içerisine gizlenerek kaçırıldığını söyledi.

Ancak böylesi bir kaçırma operasyonuna neden gerek duyulduğuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

SDÖ’nün siyasi kanadı SDF’nin Amerika Temsilcisi Sinam Mohamad Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “Küresel koalisyon ülkelerden vatandaşlarını geri almasını istedi. Moldova bu kadını istemedi. Moldova’nın bu kadının ülkesine gönderilmesini neden talep etmediğini bilmiyorum” dedi.

IŞİD’le bağlantılı kadın ve çocukların bulunduğu El-Hol kampının denetimi ve güvenliği SDF güçleri tarafından sağlanıyor. Benzer şekilde Amerika’nın desteklediği bu güçler Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 10 bin IŞİD militanının bulunduğu hapishaneleri de kontrolünde tutuyor.

Türk medyasında yer alan haberlere göre operasyon Moldovalı

yetkililerin talebi üzerine Türk istihbarat servisi tarafından gerçekleştirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Natalia Barkal isimli kadın ve dört çocuğunun 2019 yılının Ocak ayından bu yana El-Hol kampında olduklarını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Barkal ve ailesinin Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndaki görüntülerini de içeren bir Twitter mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Dodon, ailenin getirilmesinin kendisinin inisiyatifle gerçekleştirildiğini söyledi.

Suriyeli Kürt yetkililere göre Barkal, El-Hol kampına IŞİD’le bağlantılı diğer binlerce kadın ve çocukla birlikte getirildi.

Türk medyası, Barkal’ın eşiyle birlikte ticaret yapmak üzere 2013 yılında Suriye’nin Menbiç şehrine gittiklerini yazdı. Ancak haberlere göre Barkal’ın eşi 2017 yılındaki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Suriyeli Kürt yetkililer, Türkiye’nin operasyonunu gereksiz ve tehlikeli olarak nitelediler. Yetkililere göre Barkal’ı kaçırma operasyonu, diğer IŞİD tutukluları ve militanlarını da cesaretlendirdi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki yabancı IŞİD savaşcıları ve ailelerinin ait oldukları ülkeler tarafından teslim alınması konusunda baskı yapıyor ancak ülkeler buna pek yanaşmıyorlar.

Türk yetkililer Amerika’nın Sesi’nin operasyona ilişkin sorularına yanıt vermediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosuSağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu
Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!

En Çok Okunan Haberler

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Diğer Haberler
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 48'e yükseldi

Tekne faciasında ölü sayısı 48'e yükseldi

Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı

Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu

Son dakika PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Son dakika Şemdinli'de hain tuzak: 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralı

Şemdinli'de hain tuzak!

Bodrum'da kepçeli deniz keyfi! Sosyal medyada olay oldu

Bodrum'da kepçeli deniz keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.