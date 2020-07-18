Türkiye'nin Moldovalı Barkal'ı Suriye'den Kaçırma Operasyonuna Tepkiler

IŞİD’le bağlantılı kadın ve çocukların bulunduğu El-Hol kampının denetimi ve güvenliği SDF güçleri tarafından sağlanıyor. Benzer şekilde Amerika’nın desteklediği bu güçler Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 10 bin IŞİD militanının bulunduğu hapishaneleri de kontrolünde tutuyor.

SDÖ’nün siyasi kanadı SDF’nin Amerika Temsilcisi Sinam Mohamad Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “Küresel koalisyon ülkelerden vatandaşlarını geri almasını istedi. Moldova bu kadını istemedi. Moldova’nın bu kadının ülkesine gönderilmesini neden talep etmediğini bilmiyorum” dedi.

Ancak böylesi bir kaçırma operasyonuna neden gerek duyulduğuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Cuma günü Türk yetkililer de ilk olarak basına yansıyan operasyonu doğruladılar. Bir yetkili, ailenin özel hazırlanmış bir su tankeri içerisine gizlenerek kaçırıldığını söyledi.

Amerika’nın da destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDÖ), Türk istihbaratının Suriye’de bir kampa sızarak Moldovalı bir anne 4 çoçuğunu kamptan kaçırmasının kendileri açısından dehşet verici olduğunu ifade ediyorlar.

Türk medyasında yer alan haberlere göre operasyon Moldovalı

yetkililerin talebi üzerine Türk istihbarat servisi tarafından gerçekleştirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Natalia Barkal isimli kadın ve dört çocuğunun 2019 yılının Ocak ayından bu yana El-Hol kampında olduklarını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Barkal ve ailesinin Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndaki görüntülerini de içeren bir Twitter mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Dodon, ailenin getirilmesinin kendisinin inisiyatifle gerçekleştirildiğini söyledi.

Suriyeli Kürt yetkililere göre Barkal, El-Hol kampına IŞİD’le bağlantılı diğer binlerce kadın ve çocukla birlikte getirildi.

Türk medyası, Barkal’ın eşiyle birlikte ticaret yapmak üzere 2013 yılında Suriye’nin Menbiç şehrine gittiklerini yazdı. Ancak haberlere göre Barkal’ın eşi 2017 yılındaki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Suriyeli Kürt yetkililer, Türkiye’nin operasyonunu gereksiz ve tehlikeli olarak nitelediler. Yetkililere göre Barkal’ı kaçırma operasyonu, diğer IŞİD tutukluları ve militanlarını da cesaretlendirdi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki yabancı IŞİD savaşcıları ve ailelerinin ait oldukları ülkeler tarafından teslim alınması konusunda baskı yapıyor ancak ülkeler buna pek yanaşmıyorlar.

Türk yetkililer Amerika’nın Sesi’nin operasyona ilişkin sorularına yanıt vermediler.

