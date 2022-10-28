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Türkiye'nin Motokros şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek

28.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan: "Afyonkarahisar'da sezonun son yarışını yapacağız. Ödüllerin sahipleri de burada belli olacak. İlk 3'e giren sporcularımız da Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edecek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın birincilerinin hafta sonu yapılacak 6. ayak yarışları sonrası Afyonkarahisar'da ödüllerini alacağını belirtti.

Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMF'nin faaliyet takvimindeki şampiyonanın finali olan 6. ayak yarışlarının Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 29-30 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Şampiyonanın 10 kategorideki final yarışlarına 102 yarışçının katılacağını aktaran Baysan, şöyle konuştu:

"Yarışlarda 50cc, 65cc ve 85cc kategorilerindeki sporcuları çok önemsiyoruz. Onlar genç ve çocuklarımız. Diğerleri zaten defalarca şampiyon olmuş üstün nitelikli sporcular. Son ayak olmasına rağmen Afyonkarahisar'ın sevilmesinden dolayı katılım fazla. Aslında şampiyonadan kopanlar da burada yarışmak istedikleri için sporcu sayımız çok yüksek. Bu da bizi mutlu ediyor."

Baysan, Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışlarının herkesin takvimine girdiğine dikkati çekti.

Türkiye'deki ulusal yarışlarının da önemli olduğuna değinen Baysan, "Burada bunun devam etmesi için mutlaka seyirci, izleyici ve takdir görmesi lazım. Hafta sonu yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışlarına bütün Afyonkarahisarlıları ve çevre illerimiz Kütahya, Uşak ve Eskişehir'deki motor severleri, hız tutkunlarını davet ediyoruz. 6. ayak yarışlarımız çok keyifli ve hızlı geçecek." şeklinde görüş belirtti.

"İLK 3'E GİREN SPORCULAR AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK"

Baysan, son yıllarda Türkiye'de motokros yarışlarında 50cc, 65cc ve 85cc kategorilerinde çok ciddi oranda artış yaşandığını, bunun Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP'nin meyveleri olduğunu vurguladı.

Yarışların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda festival havasında gerçekleşeceğini anlatan Baysan, "Afyonkarahisar'da sezonun son yarışını yapacağız. Ödüllerin sahipleri de burada belli olacak. İlk 3'e giren sporcularımız da Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edecek. Zaten yarışların en büyük amacı ve hayali de bu." diye konuştu.

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