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Türkiye'nin 'mülteci' açıklaması sonrası Yunanistan'da ordu alarma geçti, sınır devriyeleri artırıldı

28.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye'nin İdlib eyaletinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" demesi ve Türkiye'nin- mültecilerin Avrupa ülkelerine geçişine engel olmayacağı yolundaki haberlerin yayılmasından hemen sonra Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçti. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Türkiye'nin 'mülteci' açıklaması sonrası Yunanistan'da ordu alarma geçti, sınır devriyeleri artırıldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye'nin İdlib eyaletinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" demesi ve Türkiye'nin mültecilerin Avrupa ülkelerine geçişine engel olmayacağı yolundaki haberlerin yayılmasından hemen sonra Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçti.

Yunanistan hükümeti; Genelkurmay Başkanı, Dışişleri, Savunma ve göçmenlerden sorumlu bakanlarının da katıldığı bir olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantıda, Türkiye'den gelen bu "gayrı resmi" ve isim verilmeden yapılmış açıklamaların gerçek olup olmadığını ilk elden görebilmek amacıyla, kara ve deniz sınırlarındaki devriye birliklerinin artırılarak teyakkuz durumuna geçirilmesine karar verildi.

Komutanlardan Midilli ve Meriç'e ziyaret

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Meriç Nehri sınırına, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ise Midilli Adası'na teftiş ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi.

Bu son gelişmelerden sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve kurmaylarının bir yandan NATO diğer yandan Avrupa Birliği yetkilileriyle doğrudan temasa geçtiği açıklanırken, Yunanistan basını "Türkiye mülteci bombasının fünyesini çekti" şeklinde haber başlıklarına yer verdi.

On binlerce mültecinin kamplarda zor koşullarda yaşadığı Yunanistan'a ait Ege adalarında yeni kamplar inşa edilmesi planları zaten adalarda gerginlik yaratmış ve yer yer polisle çatışmalara dönüşen kitlesel protestolara yol açmıştı.

Türkiye'nin İdlib'de askerlerine yönelik saldırıdan sonra mültecilerin Avrupa'ya gidişine engel olamayacağı yönündeki açıklamalar Yunanistan'daki kaygıları iyice körüklemiş görünüyor.

Reuters haber ajansı dün gece adını vermeyen üst düzeyde bir Türk yetkilinin Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yolundaki açıklamasını duyurmuştu.

Resmi ağızlardan yapılan açıklamalarda Türk yetkililer mülteci politikasının değişmediğini söylüyorlar.

Fakat gerek karadan gerek denizden bir mülteci hareketliliği görülüyor ve Anadolu Ajansı bugün Ege sahillerinden şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına ulaşan mültecilerin fotoğraflarını yayımladı.

AFP ve Reuters ajanslarının da paylaştığı görüntülerde Midilli'ye ulaşan mültecilerin Afgan aileler olduğu kaydedildi.

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