Türkiye’nin Mülteci Çıkmazı

Türkiye’ye Afganistan’dan gelen göçmenlerin sayısı her geçen gün arttıyor. Taleban’ın ülkede baskısını arttırmasıyla daha fazla göçmenin Türkiye sınırını geçebileceği sanılıyor. Yunanistan, Afgan mültecilerin Avrupa Birliği’ne geçişini önlemek için Türkiye sınırındaki duvarı güçlendiriyor. Avrupa Birliği ise Türkiye’den mültecilerin geçişini önlemesini bekliyor.

Kadir Has Üniversitesi’nden Soli Özel, AB’nin Türkiye’den 2015’ten bu yana Suriyeli mültecilerle ilgili beklediklerini Afgan mülteciler için de beklediğini kaydetti. Özel, Türkiye’nin mültecilerin ‘‘depolandığı’’ bir bölge olduğunu söyledi.

İç savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin Avrupa Birliği ile göçmenler konusunda yaptığı bir anlaşma mevcut. Bunun karşılığında Türkiye AB’den milyarlarca dolar yardım alıyor. Avrupalı liderler Afgan mülteciler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Bazı uzmanlar AB’nin Türkiye’ye daha fazla mali yardım yapılması karşılığında Suriye mülteci anlaşmasının Afganlar’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini istediği görüşünde.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Aslı Aydıntaşbaş, böyle bir anlaşmanın Türk hükümeti için paraya sıkışık olduğu bir dönemde olumlu karşılanabileceğini ancak kamuoyunda mülteci karşıtı hislerin yükselişte olduğu dönemde bunun büyük siyasi maliyeti olacağını söylüyor.

Ankara yakınında Suriyeliler’in sahibi olduğu bazı mağazalar geçen hafta öfkeli bir kalabalığın saldırısına uğradı.

Ana muhalefet partisi ise Avrupa’nın krizden sıyrılmaya çalışmak yerine yükü eşit paylaşması gerektiğini söyleyerek yeni bir mülteci anlaşmasına karşı çıkıyor.

CHP’li Ünal Çeviköz, AB’nin mülteci problemini Türkiye’ye mali destek vererek çözebileceğini sandığını, ancak önerilen desteğin Türkiye’nin mülteciler için yaptığı harcamaların kaynağı olmadığını ve bunun göç probleminin çözümü olmadığını söylüyor.

Erdoğan anketlerin kamuoyunun ülkeye daha fazla mülteci kabul edilmesine karşı olduğunu gösterdiğini biliyor ve AB ile yeni anlaşma olasılığını devre dışı bırakarak ülkenin sınırlarını güvence altına alma sözü veriyor.

Afgan mültecilerin Türkiye’ye geçiş yaptığı İran’la Türkiye arasındaki duvarın inşaatı ise devam ediyor.

Taleban yönetiminden kaçan Afganlar’ın güvenli liman arayışı her geçen gün daha da zorlaşıyor.

